Fußball Jetzt fehlt nochein Sieg

Die Hauinger verfielen aufgrund des Spielstands aber nicht in Hektik, blieben geduldig und belohnten sich am Ende noch mit vier Toren. „Die Einwechslungen haben noch einmal einen richtigen Schub gegeben und maßgeblich zum Sieg beigetragen.“ Die Joker Alex Contorno und Patrik Mihaljevic trugen sich sogar in die Torschützenliste ein. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Einwechselspieler stets top motiviert sind und abliefern, wenn sie reinkommen.“ Fahr gab gegen Herten II mal wieder Backup-Keeper Simon Möschlin die Chance zwischen den Pfosten. „Simon hat gezeigt, dass auf ihn jederzeit Verlass ist.“

Kein Sieger imKellerduell

Das Kellerduell zwischen dem SV Eichsel und Bosporus FC Friedlingen fand als einzige Partie an diesem Wochenende keinen Sieger, am Ende schlug ein 2:2 zu Buche. Eichsel baute dadurch den Vorsprung auf den offiziellen Relegationsrang auf zwei Punkte aus, Bosporus hingegen muss als Drittletzter weiter hoffen, dass nur zwei Teams in den sauren Abstiegsapfel beißen müssen. „Wir wollten drei Punkte mitnehmen, nun ist es einer geworden. Aufgrund der Tatsache, dass wir mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt haben, bin ich mit dem Punkt am Ende zufrieden“, quittiert BFCF-Coach Cagdas Sahin. In Unterzahl kassierten die Friedlinger auch den 2:2-Ausgleichstreffer durch Kai Karau. Zuvor hatten Björn Basler und Deniz Kutlutürk den frühen Rückstand binnen vier Minuten gedreht. „Insgesamt war es platzbedingt ein hartes Spiel. Mit zehn Mann hat uns am Ende die Kraft gefehlt, personell waren wir nicht gut aufgestellt“, sagt Sahin.

Dank des 2:1-Derbysiegs gegen den FC Hausen kann der TuS Kleines Wiesental nun auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Für die Mannschaft von Trainer Joachim Boos war dieser Erfolg bereits der sechste „Dreier“ am Stück. Die Treffer für die Kleinwiesentäler erzielten Lukas Kasimir und Sebastian Bauer.

Einen Rückschlag im Tabellenkeller musste der SV Todtnau hinnehmen. Die Südschwarzwälder sind nach dem 1:5 beim FC Steinen-Höllstein und des Sieges der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (siehe auch nebenstehendes Interview) auf den offiziellen Relegationsplatz 13 abgerutscht.