Klar ist, dass nach dem letzten Spieltag die Klubs auf den Plätzen 13 bis 17 in die Landesliga absteigen müssen. Aktuell steht der FVLB als Dreizehnter auf einem Abstiegsplatz. Allerdings beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nur zwei Zähler. Mit dem Zwölften SF Elzach-Yach sowie dem Elften SV Bühlertal sind noch weitere zwei Klubs in der engeren Verlosung. Noch ist also die Chance für den FVLB vorhanden.

Allerdings haben die Lerchenstädter an den kommenden Auswärtsgegner keine guten Erinnerungen. Im Hinspiel setzte es für die Szesniak-Schützlinge eine 0:9- Schlappe gegen den FC Teningen. Am Samstag hängen also für den FVLB die Trauben sehr hoch. Allerdings haben die Teninger jedoch seit der Winterpause nicht unbedingt erfolgreichen Fußball gespielt, stehen aber nach wie vor auf dem vierten Tabellenplatz. „Wir sind sicherlich der Außenseiter, können aber in der aktuellen Situation nicht mit einem Punkt zufrieden sein. Wir müssen auf Sieg spielen“, lässt Szesniak keinen Spielraum für ein anderes Ergebnis.