Fußball: Johann verlängert beim VfR

Johann hatte den VfR vor fast einem Jahr als Tabellenzwölfter in der Bezirksliga übernommen. Binnen weniger Monate formte der ehemalige Co.-Trainer von Werner Gottschling gemeinsam mit Strauch ein Spitzenteam, das voll auf Kurs Landesliga-Aufstieg ist. „Wir sehen, welches Herzblut Peter und Sven in das Ganze stecken und welche Früchte das trägt. Sie haben innerhalb des Teams ein sehr hohes Standing. Auch abseits des Platzes verstehen wir uns gut. Sie haben das Feuer wieder entfacht, was in dieser Mannschaft schon zuvor gesteckt hat“, findet Schillinger nur lobende Worte.

Mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den ersten Verfolger TuS Binzen geht Bad Bellingen nun in das nächste Duell am Samstag, 15.30 Uhr, bei Kellerkind FC Erzingen. „Wir müssen mit 100 Prozent bei der Sache sein und nicht überheblich agieren. Die drei Punkte in Erzingen sind fest eingeplant.“ fas