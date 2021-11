Fußball Kandertäler am Kaiserstuhl chancenlos

„Seitdem ich in Wittlingen bin, ist das die Niederlage, die mich am meisten sprachlos macht“, findet Muto deutliche Worte. Die Anfangsphase der Wittlinger war zwar noch ansprechend, doch nach dem 0:1 in der 24. Minute ging bei den Kandertälern überhaupt nichts mehr zusammen.

„Wir sind nach dem ersten Gegentreffer komplett eingebrochen.“ Bahlingen ließ die Kugel wunderbar in den eigenen Reihen laufen, spielte dominant – und erhöhte noch bis zum Pausentee auf 4:0. Damit war die Messe bereits zur Halbzeit gelesen. „Die ersten 45 Minuten waren schon ernüchternd. Das muss man so ehrlich sagen“, betont Muto, der zweimal verletzungsbedingt wechseln musste. Erst verletzte sich Laurenz Hiller kurz vor der Halbzeit am Fuß. Auch Schlussmann Alexandre Danelon konnte in Hälfte zwei nach einem Schlag nicht mehr weitermachen. Ihn ersetzte Marco Hermann zwischen den Pfosten.