Fußball: Kann FVLB Bock umstoßen?

Die Partie am Mittwoch ab 15 Uhr beim Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen ist so etwas wie die letzte, allerletzte Chance, um den Bock noch umzustoßen. „Der am Ende glückliche Punkt ist nur wertvoll, wenn wir gegen Konstanz-Wollmatingen gewinnen. Das ist einfach so. Der Druck wird sicherlich da sein, aber die Mannschaft ist in der Lage, damit fertig zu werden und diese extrem wichtige Auswärtspartie zu gewinnen“, bricht Szesniak eine Lanze für sein Team. Personell wird sich nicht viel verändern. Der Kader gegen Stadelhofen muss in Konstanz den „Karren aus dem Dreck holen“. Mit einem Sieg könnte der FV Lörrach-Brombach den spielfreien SV Stadelhofen überholen und nach Punkten zu Elzach-Yach und Hausen aufschließen. Beide Mannschaften stehen am 29. Spieltag vor hohen Hürden. Hausen gastiert beim Dritten Rielasingen-Arlen, Elzach-Yach empfängt den Freiburger FC.