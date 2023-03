Fußball Kein Glück, aber mit Herz dabei

Abwärtsspirale bei Bamlach-Rheinweiler

Bei Gegner Spvgg. Bamlach-Rheinweiler zeigt die Tendenz deutlich nach unten. Zwischenzeitlich lag die Spielvereinigung sogar mal auf Rang drei. Die Realität heißt nun aber Abstiegskampf. Trainer Gabriel Iordan ist nach den Ereignissen in Weil (wir berichteten) noch bis zum 1. Mai vom Verband gesperrt. Frank Würzburger ersetzt ihn aktuell an der Seitenlinie.

Gesperrt ist am Wochenende auch Mikail Alici vom TuS Lörrach-Stetten. Der 23-Jährige fehlt damit am Samstag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den FSV Rheinfelden II. Gegen diese Entscheidung ist der Spitzenreiter unter der Woche vorgegangen und hat Einspruch eingelegt. Was war passiert? Im Auswärtsspiel beim TuS Kleines Wiesental am vergangenen Wochenende kam es in der Schlussphase zu einer Rudelbildung. Alici wurde von Schiedsrichter Robert Markovic mit Rot des Feldes verwiesen. „Der Schiedsrichter hat da den Überblick verloren“, sagt TuS-Trainer Sascha Müller. Alici sei an der Situation gar nicht beteiligt gewesen. Wer anstelle von Alici mit Rot vom Platz gemusst hätte, wollte Müller natürlich nicht verraten. „Wenn der Schiedsrichter Rot zeigt, muss es auch andere Spieler treffen. In der Vergangenheit wurden solche Situationen aber auch schon oft mit Gelb geahndet. Rot in dieser Aktion zu zeigen, ist zu hart.“

Die weiteren Duelle des 20. Spieltags: SV Todtnau - SV Weil II (Sa.; 15.30 Uhr); SV Schopfheim - SV Eichsel (Sa.; 16 Uhr); SV Herten II - FC Wittlingen II (Sa.; 17 Uhr); SV Karsau - FC Hausen, FC Steinen-Höllstein - FV Lörrach-Brombach II (beide So.; 15 Uhr).