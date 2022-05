Fußball Keine fünf Tore schlechter

13 Treffer nach 21 Ligaspielen sprechen letztlich auch für sich. Der Gegner braucht in der Regel deutlich weniger Möglichkeiten als der FVLB. So auch am Sonntag. Freiberg nutzte seine Chancen und erhöhte binnen 20 Minuten auf 5:0. „Der Gegner war besser, aber keine fünf Tore“, betont Weiß, der aktuell schon mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison in der Verbandsliga steckt. Aktuell hat der Übungsleiter 22 fixe Zusagen. „Wir sind bestrebt, den Kader breiter aufzustellen als in dieser Saison.“