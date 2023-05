Fußball Klassenerhalt fast gesichert

„Hätte der liebe Gott gewollt, dass Fußball in der Luft gespielt wird, hätte er das Gras auf den Wolken wachsen lassen“ hat Brian Clough, legendärer Coach von Nottingham Forrest und Derby County mal gesagt. In der letzten halben Stunde suchten beide Mannschaften ihr Heil in lang nach vorne geschlagen Bällen, die meist sehr hoch waren. Da auch in den höheren Ebenen des Schliengenern Fußballplatzes kein Gras wuchs, musste auf dem Boden gekickt werden – was nicht wirklich schön war. Hier hatten beide Teams ihr Pulver nämlich bis zur 51. Minute verschossen.