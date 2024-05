Der Spaß ist zurückbeim FC Schönau

„Ich habe es absolut für möglich gehalten. In den ersten Spielen unter mir waren wir schon oft an drei Punkten dran“, sagt Trainer Manfred Knobel, der die Mannschaft augenscheinlich nun aber mal so richtig in Fahrt gebracht hat. „Das Wort Fleiß ist sehr wichtig. Ich habe den Jungs gesagt, wenn wir alles geben und fleißig sind, werden wir dafür belohnt. Wir haben seit dem Murger Spiel den Spaß zurück“, freut sich der 47-Jährige, der erst Ende März die „Erste“ übernommen hatte. „Vor fünf Wochen hat fast keiner mehr an uns geglaubt, wir waren zehn Punkte unterm Strich“, so Bayern-Fan Knobel. „Jetzt glauben auch alle Spieler wieder an den Klassenerhalt. Die Chance wollen wir natürlich nutzen und jetzt auch über dem Strich bleiben. Es sind noch vier schwere Spiele, aber ich glaube fest daran.“

Zweimal in Folge stand zuletzt Manuel Bianchi in der Schönauer Startformartion. Knobel und Bianchi kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in der zweiten Mannschaft. „Ich weiß, dass Manu das kann. Er macht das richtig gut, wurde auch top aufgenommen. Wir haben in der ‚Zweiten‘ noch drei, vier Spieler, die es schaffen können, in der Bezirksliga-Mannschaft zu spielen. Jeder bekommt eine Chance, wenn er er will“, betont Knobel.