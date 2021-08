Fußball Konsequenz im Abschluss fehlt

Bei tropischer Hitze entwickelte sich in der ersten halben Stunde kein hochklassiges und spannendes Match. Zwei Aufreger gab’s allerdings. Der FC Auggen erzielte ein Abseitstor und der Gastgeber hatte mit einem Pfostenschuss Pech.

Gerade, als die Gäste begannen, sich freizuspielen, wurden sie kalt erwischt. Gregor Dörflinger nutzte in der 37. Minute eine Unaufmerksamkeit in der Auggener Hintermannschaft und stellte auf 1:0 für sein Team. Es hätte für die Gäste aus dem Markgräflerland noch schlimmer kommen können. Denn in der 40. Minute verschoss der SC Bühlertal noch einen Elfmeter.

Nach der Pause schien sich das Blatt zu wenden. Auggen machte nun Druck und war dem Ausgleich deutlich näher als die Heimmannschaft. Chancen dazu gab es in der ersten Viertelstunde im zweiten Abschnit. Doch Ebrima Sowe Musu Jaiteh und John Zamorano Burgos ließen jeweils eine hochkarätige Einschuss-Möglichkeit liegen.

Da war der SC Bühlertal ein gutes Stück effektiver. Und mit dem 2:0 in der 65. Minute war die Messe gelesen. Wieder war Gregor Dörflinger der Torschütze.

Danach schienen die Auggener zu resignieren. Glücklos agierte auch Stoßstürmer Bastian Bischoff. So hatte er kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am aufmerksamen Bühlertaler Torhüter Niklas Choleva. Am kommenden Samstag emfängt der FC Auggen den FC 08 Villingen II.