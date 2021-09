Fußball Konzentriert und konsequent

Dank einigen jungen Talenten, wie beispielsweise Nick Lorenz oder Tim Gerspacher, ist Todtnau für die Zukunft gut aufgestellt. An die starke Saison 2016/17, in der Todtnau als Dritter nur knapp die Aufstiegsspiele verpasst hat, konnte zuletzt nicht mehr angeknüpft werden. Meistens bewegte sich der SVT im hinteren Drittel der Tabelle.

In den kommenden Jahren soll sich das wieder ändern. „Ich bin zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Vielleicht können wir in absehbarer Zeit wieder weiter vorne stehen“, lässt Wissler wissen, der mit seiner Mannschaft am Sonntag ab 15 Uhr im Kandermattstadion den SV Schopfheim empfängt.

Viel Luft nach oben beim FC Huttingen

Noch viel Luft nach oben hat der FC Huttingen, der nach dem Umbruch im Sommer noch nicht an die Leistungen in der Vorsaison anknüpfen konnte. Mit vier Punkten rangieren die Rebländer nur auf Platz 14. „Wir haben noch keine Stabilität in unseren Spielen gefunden. Es fehlen zwar immer wieder wichtige Akteure, aber das kann nicht als Ausrede dienen, da jeder den Anspruch hat, unter den ersten Elf zu stehen“, betont Spielertrainer Fabian Kluge.

Vor einer Woche enttäuschte Huttingen beim 0:4 gegen den FC Steinen-Höllstein auf ganzer Strecke. Morgen erwarten die Huttinger ab 15 Uhr zuhause die Sportfreunde aus Schliengen. „Wir müssen die Grundeinstellung auf den Platz bringen, erst einmal zu arbeiten und zwar gegen den Ball.“ Kluge und sein Assistent Uwe Berger sind sich aber sicher, dass in den kommenden Wochen die Huttinger Tugenden wieder vermehrt auf den Platz gebracht werden. „Das große Plus bei uns ist das Team, und das wollen wir jetzt wieder zeigen.“

Wegweisend könnte heute, 17 Uhr, das Duell zwischen dem SV Liel-Niedereggenen und Steinen-Höllstein sein. Beide Teams stehen mit drei Zählern ganz weit unten in der Tabelle. „Liel wird zuhause schwer zu schlagen sein“, glaubt FCS-Coach Lars Heitzmann.

Der TuS Lörrach-Stetten trifft heute ab 15 Uhr auf den TuS Kleines Wiesental. Eine halbe Stunde später wird die Partie zwischen dem FV Degerfelden und dem FC Wittlingen II angepfiffen. Morgen ab 15 Uhr duellieren sich der FC Hausen und Schlusslicht SG FC Wehr-Brennet II. Außerdem misst sich die Reserve des SV Weil mit dem SV Eichsel. Los geht’s am Sonntag ab 15.30 Uhr.