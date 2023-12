Fußball, Kreisliga A: Dominator und Wundertüten

Erstaunlich ist die Entwicklung des SV Eichsel. Die Dinkelberger kommen auf herausragende 36 Zähler. Auf den Dritten, den FC Wallbach, hat die Schwarz-Elf schon zehn Punkte Vorsprung. In der Vorsaison hatten die Eichsler am Ende gerade einmal 29 Punkte auf dem Konto, mussten zudem lange um den Klassenerhalt bangen. In dieser Saison präsentiert sich der SVE als eine homogene Einheit auf und neben dem Platz. Vater des Erfolgs ist Trainer Manuel Schwarz.

Mit dem TuS Efringen-Kirchen II und dem FC Kandern landen gleich zwei Aufsteiger nach der Hinrunde unter den ersten sechs Teams. Der Dritte im Bunde, der TuS Maulburg, hat da deutlich mehr zu kämpfen, ist Drittletzter und wird wohl bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen. Höhen und Tiefen hat der FC Steinen-Höllstein bislang durchlebt. Die Schützlinge von Trainer Daniel Schulz haben mit Kevin Etienne (20 Tore) zwar den besten Goalgetter in ihren Reihen, stehen hinten aber viel zu wacklig. Für Steinen geht es als Siebter in die Pause.

Zufrieden dürfte die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler sein. Das Iordan-Team belegt Rang acht, auf den Relegationsplatz haben die Markgräfler fünf Punkte Vorsprung. Schwächt sich Bamlach in der Rückrunde nicht selbst, sollte es ins dritte Kreisliga-A-Jahr in Folge gehen.

Wieder einmal enttäuscht hat die Reservemannschaft des FV Lörrach-Brombach. Schon in der vergangenen Saison, der ersten nach dem Abstieg aus der Bezirksliga, blieb die Mannschaft von Trainer Thorsten Meier deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück, landete am Ende lediglich auf Platz zehn und musste sich dabei auch zwischenzeitlich Sorgen um den Klassenerhalt machen. In dieser Spielzeit sollte alles besser werden. Anfangs hatte es auch danach ausgesehen, als könnte das angestrebte Ziel von Meier, hinter dem FC Hauingen den zweiten Platz zu erreichen, durchaus bewältigt werden. Doch die Grütt-Kicker haben sich nach einer wochenlangen Krise schon lange von den vorderen Plätzen verabschieden müssen, sind nur Neunter. Grund für die Talfahrt war unter anderem auch die mangelnde Einstellung des einen oder anderen.

Hinter dem FVLB II rangieren der TuS Kleines Wiesental und der FC Hausen. Beide Teams hatten im Laufe der Hinrunde mit großen personellen Problemen zu kämpfen. Für den Klassenerhalt sollte es letztlich im Normalfall trotz der Umstände reichen.

Mehr erwarten durfte man von den Landesliga-Reserven des FSV Rheinfelden (12.) und SV Weil (13.). Beide Teams pflegen zwar einen durchaus ansehnlichen Fußball, bringen sich dann aber zumeist selbst durch Disziplinlosigkeiten oder mangelnde Chancenverwertung selbst in Nöte. Rheinfelden und Weil sind Wundertüten, es bleibt spannend, wie sie sich im neuen Jahr schlagen werden.

Erhofft haben sich Harald Wissler und der SV Todtnau sicherlich mehr. Die Südschwarzwälder sind Vorletzter, haben aber immerhin nur vier Punkte Rückstand auf das „rettende Ufer“. Schon ein wenig abgeschlagen ist Schlusslicht SV Karsau mit lediglich acht Zählern.