Fußball, Kreisliga A – West: Der Tabellenkeller hat es in sich

Einen Platz und fünf Punkte vor den Todtnauern liegt der TuS Maulburg. Spielertrainer Vedat Erdogan kehrt mit dem Aufsteiger am Sonntag (17 Uhr) zurück ins Grütt. Dort geht es gegen die Reserve des FV Lörrach-Brombach. Erdogan hatte in der Saison 2020/21 noch zwölf Partien für den FVLB in der Oberliga absolviert, bevor es ihn dann zurück nach Maulburg zog. Und auch schon zu früheren Zeiten kickte der 34-Jährige für die Lerchenstädter. „Lörrach wird immer ein Teil von mir sein. Es waren sehr schöne Zeiten damals unter Karl-Frieder Sütterlin, der Vorstandsvorsitzender war“, betont Erdogan. „Ich spiele jetzt aber für den TuS Maulburg. Wir brauchen die Punkte im Abstiegskampf. Daher werde ich natürlich 100 Prozent für uns geben.“ Gespräche über ein Engagement über den Sommer hinaus haben Erdogan und der Verein noch nicht geführt. „Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Wir wollen die Klasse halten. Dann sehen wir weiter.“

Weiter ist man da schon beim FC Hausen. Trainer Michael Brunner wird die Wiesentäler auch in der kommenden Saison betreuen. „Der FC Hausen ist seit zwölf Jahren mein Verein. Ich genieße hier vollstes Vertrauen und bin komplett in den Verein integriert“, erklärt der Übungsleiter. In welcher Liga die Hausener in der kommenden Saison aber spielen werden, ist noch offen. Derzeit liegt die Brunner-Elf auf dem ominösen Relegationsplatz, da der FCH im Vergleich zum punktgleichen SV Karsau und TuS Maulburg das bessere Torverhältnis hat. „Es ist alles offen. Wir müssen weiter daran glauben, die Wende zu schaffen“, so Brunner, der mit seinem Team am Sonntag, 14.30 Uhr, die Reserve des FSV Rheinfelden auf dem heimischen Geläuf empfängt.