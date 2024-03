Fußball, Kreisliga A – West: Die halbe Liga zittert

Die halbe Liga muss um den Klassenerhalt zittern, Schlusslicht SV Todtnau ist mit zwölf Punkten schon ein wenig abgeschlagen. Teams wie der FV Lörrach-Brombach II oder auch der TuS Kleines Wiesental, von denen vor der Saison viel mehr erwartet worden war, hängen tief unten drin. In den direkten Duellen am Ostersamstag (Lörrach-Brombach trifft auf Hausen, Kleines Wiesental gastiert in Karsau) ist eine Menge Brisanz geboten.

Noch nicht in die Spur haben die Kleinwiesentäler in dieser Rückrunde gefunden. Vor Wochenfrist gegen Schopfheim hatte nicht viel für den ersten „Dreier“ seit Anfang November gefehlt, doch in Überzahl kassierte die Elf von Trainer Joachim Boos noch in der Nachspielzeit den Ausgleich. Da die Konkurrenz um Maulburg und Karsau zuletzt fleißig gepunktet hat, rutschte der TuS bis auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Im Tegernau vertraut man aber weiter auf seine Stärken, spätestens mit der Rückkehr des einen oder anderen Leistungsträgers verspricht sich das Kleine Wiesental wieder Besserung. Klar ist auch: Wenn alle Mann an Bord sind, ist die Boos-Elf auf alle Fälle eine ordentliche Kreisliga-A-Mannschaft. Das Potenzial erkennt auch Boos, nicht umsonst wird der 49-Jährige auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen. „Ich habe verlängert. Die Konstellation hier passt einfach“, erklärt Boos, der seit 2019 die „Erste“ des TuS coacht. Im Trainerteam hatte es zuletzt zudem Veränderungen gegeben. Marcel Jenniges fungiert nun als spielender Co-Trainer.