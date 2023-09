Fußball, Kreisliga A – West Drei Punkte trotz Disput

Spannender als in Kandern war es im Duell zwischen dem FC Steinen-Höllstein und dem SV Todtnau. Der Knackpunkt in dieser spektakulären Begegnung war der gehaltene Elfmeter von Steinens Keeper Janik Harter gegen Moritz Schubnell nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 3:1 für Todtnau. In der Folge lief Steinen an.

Schützenfest in Steinen

Die Gastgeber trafen in den letzten 25 Minuten gleich viermal und drehten das Spiel noch in ein 5:3, was zugleich den ersten Saisonsieg der Steinener bedeutete. „Wir kommen mit einem unbedingten Willen zurück und gewinnen noch dieses Spiel“, freut sich Steinens Cheftrainer Daniel Schulz.

Für den Übungsleiter hätte es allerdings gar nicht so weit kommen dürfen. „Wir müssen zur Halbzeit deutlich mit 3:0, 4:0 führen.“ Maßgeblichen Anteil hatte Kevin Etienne, der zu dieser Saison aus der A-Jugend hinzu stieß. „Er hat drei Treffer erzielt. Das waren typische Stürmertore. Das ist auch sein Job“, so Schulz, der nicht nur Etienne, sondern auch alle anderen aus der Jugend kommenden Spieler ausdrücklich lobte.