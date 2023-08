Fußball, Kreisliga A – West Siegtreffer in der Nachspielzeit

Für die Maulburger zählt - wie für fast jeden Aufsteiger -zunächst einmal nur der Klassenerhalt. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen“, betont Erdogan, der von Nico Köberlin unterstützt wird. „Trainer sein ist immer mit ein bisschen Stress verbunden, aktuell macht es mir aber Spaß. Nico kümmert sich um viele Dinge, wir ergänzen uns super.“ Im kommenden Jahr möchte Erdogan dann auch den Trainerschein angehen.

Dramatische Schlussphase

Dramatisch war es in der Schlussphase in Rheinfelden zwischen der heimischen FSV-Reserve und dem FC Kandern. Bis zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lag Rheinfelden noch mit 2:1 in Führung. Dann verwandelte erst Mischa Hofer einen Handelfmeter, bevor Maximilian Ernst in der siebten Minute der Nachspielzeit mit einem satten Abschluss für den 3:2-Siegtreffer sorgte.

„Das war eine tolle Aufholjagd. Wir haben bis zum Schluss dagegengehalten, Moral gezeigt und am Ende das Spiel noch gedreht“, freut sich Kanderns Spielertrainer Tim Großklaus. Mit sechs Punkten ist dem Aufsteiger nun ein optimaler Start gelungen. „Ich habe das meiner Mannschaft schon zugetraut, ich weiß, was für eine Qualität in diesem Kader steckt“, erklärt Großklaus. „Dass wir aber wirklich mit zwei Siegen in die neue Saison starten, ist natürlich ein Traum für uns.“ Abheben wird man deshalb aber nun nicht: „Nein. Das sind wichtige Punkte für den Klassenerhalt.“

Klarer Sieg für Eichsel

In Abwesenheit von Trainer Manuel Schwarz (Urlaub) behielt der SV Eichsel zuhause gegen den SV Schopfheim klar mit 3:0 die Oberhand. Alle Treffer fielen nach dem Seitenwechsel. In die Torschützenliste trugen sich Jonas Häußermann, Antonio Di Pasquale und Kevin Grunert ein. Zum Dinkelberg-Derby beim SV Karsau am kommenden Wochenende ist Schwarz wieder an der Seitenlinie mit dabei.