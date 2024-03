Fußball, Kreisliga A – West: SV Eichsel sendet ein Signal

Denn die Mannschaft von Eichsel-Trainer Manuel Schwarz behielt am Samstag mit 3:2 in Steinen die Oberhand und baute damit sogar den Vorsprung auf den dritten Platz aus, da der FC Wallbach dem aufstrebenden SV Karsau unterlag (2:3). „Das war jetzt natürlich ein extrem wichtiger Schritt, um ein Signal zu setzen. Wir waren bereit und haben gewusst, dass wir etwas holen können“, freut sich Schwarz. „Wir haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt und endlich mal ohne mentale Barriere gespielt“, begründet der Übungsleiter den Auswärtserfolg. Eichsel lag zwar früh zurück, drehte die Partie aber noch in der ersten Hälfte dank der Treffer von Kevin Grunert und Patrick Baumgartner. Grunert war es dann auch, der nach einer knappen Stunde auf 3:1 stellte. Gelesen war die Messe anschließend aber noch nicht. Per Strafstoß verkürzte Paul Ludwig noch einmal auf 2:3. „Wir hatten dann schon noch einmal eine Phase, die schwierig war. Dennoch kam Steinen zu keiner klaren Situation mehr“, berichtet Schwarz.

Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machte der FC Kandern. Die Schützlinge von Spielertrainer Tim Großklaus setzten sich zuhause mit 2:1 gegen den FC Hausen durch. Nach etwa einer halben Stunde gab es einen Schreckmoment für die Gastgeber, als Francois-Xavier Bohn nach einem Pressschlag unglücklich auf dem Boden aufgekommen war. „Ihm war danach schwindelig, zudem hatte er Schmerzen in der Brust und am Ende auch starke Prellungen“, informiert Großklaus. Ein Krankenwagen musste kommen und transportierte Bohn vom Spielfeld ab. Dem 34-Jährigen gehe es soweit aber ganz gut. „Er ist auch gar nicht mit ins Krankenhaus“, sagt Großklaus. Nach dem Schock machten die Kanderner konzentriert weiter, kassierten durch Bernhard Wunderlich jedoch das 0:1. Die Hausener Freude über den Führungstreffer hielt nur kurz an. Schon eine Minute später (42.) glich Tim Weber aus. „Wir dürfen nach der Führung im Gegenzug einfach nicht den Ausgleich kassieren. Das geht nicht“, hadert Hausens Trainer Michael Brunner. Nach dem Seitenwechsel kam es für die Gäste aber noch schlimmer. Trotz Überzahl - Patrick Wegel musste mit Gelb-Rot vom Feld - erzielte Nicolas Zimmermann das Siegtor zum 2:1 für Kandern. Kurz vor Schluss wurde dann auch noch Hausens Richard Wunderlich des Feldes verwiesen. „Es ist wie verhext, es läuft alles gegen uns. Wir waren mal wieder nicht die schlechtere Mannschaft, aber bekommen es einfach nicht hin, die Chancen zu nutzen“, quittiert ein frustrierter Brunner.