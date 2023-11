Fußball, Kreisliga A West: SVS muss bis zum Ende zittern

In der Folge drehte die Fahr-Elf die Partie angetrieben von den Einwechselspielern dann komplett. Maximilian Meier und Moritz Keller erzielten das 2:1 und 3:1 und besiegelten den 13. Saisonsieg im 14. Spiel für Hauingen. „Die Qualität von der Bank war absolut ein Faktor“, sagt Fahr. Die Seinen hätten sich das Leben in Tegernau allerdings auch schon in Hälfte eins leichter machen können.

Vor dem Führungstreffer der Kleinwiesentäler durch Timo Haselwander hatte Moritz Keller freistehend am Fünfmeterraum einen Hochkaräter vergeben. Anschließend parierte Wiesentals Torhüter Dominik Schäuble auch noch einen Elfmeter von Meier. In der Schlussphase hätte es noch einmal einen Strafstoß für die Gastgeber geben können, doch Schiedsrichter Christian Rapp ahndete das vermeintliche Foul von Hauingens Schlussmann David Vogt nicht. „Mein Trainerkollege Jogi Boos meinte, dass es eine 50-50-Situation gewesen wäre“, so Fahr, der mit seiner Mannschaft am kommenden Wochenende den SV Schopfheim erwartet.