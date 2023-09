Fußball, Landesliga Die Weste bleibt weiß

So richtig Farbe in Spiel brachte eigentlich nur Schiedsrichter Tobias Wursthorn. Mit Simon Hilpert und Paul Mendy schickte er zwei Spieler des Gastgebers mit Gelb-rot vorzeitig zum Duschen. Außerdem sah auf Seiten der Gäste Trainer Danijel Kovacevic Gelb-rot. In der Nachspielzeit wurde dann auch noch Nexhdet Gusturanaj mit der Roten Karte bedacht.

Es war die 72. Minuten in einem eher als grauenvoll zu bezeichnenden Fußballspiels, als Knab kurz hinter der Mittellinie den Ball zugespielt bekam und dann einfach an der Seitenlinie entlang dribbelte. Von keinem Waldshuter Gegenspieler energisch genug angriffen, schaffte es Knab bis in deren Strafraum und schoß den Ball einfach ins lange Eck. Laufenburg führte durchaus überraschend mit 1:0.