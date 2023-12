Fußball, Landesliga: Es ist eine Herzenssache

Wie wollen Sie und die Mannschaft die fast drei monatige Winterpause nutzen?

Ich werde den Spielern am Donnerstag die Vorbereitungspläne aushändigen und ihnen natürlich auf den Weg geben, dass es eine brutale Rückrunde geben wird. Wir müssen liefern. Da müssen wir etwas tun und da sind die Spieler auch in der Pflicht. Die Vorrunde lief nun wirklich nicht optimal. Da hat die Mannschaft mit Sicherheit auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass sie nicht so viel für die Fitness getan hat. Da müssen wir den Hebel ansetzen. Da ist jeder Einzelne gefragt, dass er auch auf seinen Körper schaut.

Schließen Sie Neuverpflichtungen nach der Winterpause aus oder gibt es Kontakte zu anderen Spielern?

Wir sind mit ein, zwei Spielern in Kontakt. Aber da ist noch nichts definitives gelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass der eine oder andere noch zu uns stößt. Außerdem hoffe ich auf die Langzeitverletzten, dass die wieder mit an Bord sind.