Fußball, Landesliga: Nichts zu holen am Kaiserstuhl

Krank, krank, krank, krank: Die Liste der Ausfälle beim FSV Rheinfelden wurde bis zur Abfahrt am Sonntagmittag immer länger. Die Gesichter der Verantwortlichen ebenfalls. Und dann hatte auch der Wettergott am Kaiserstuhl kein Einsehen mit der Truppe von Interimscoach Anton Weis. Fast überall im Bezirk Freiburg und auch am Hochrhein wurden die Partien wegen der Platzverhältnisse abgesagt, nur eben in Bahlingen nicht.