Für den Fußball-Landesligisten SV Weil steht am Ostersamstag eine Menge auf dem Spiel. Es ist vielleicht die letzte Chance, um in das Rennen um die beiden ersten Tabellenplätze einzugreifen. Und was passiert? Vier Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft liebäugeln damit, eben an diesem Samstag, statt für die Mannschaft in Stegen alles zu geben, ein Bundesliga-Spiel zu besuchen.