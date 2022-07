Fußball Laufenburg holt den Cup

Laufenburg nutzte das Turnier, um mit dem neuen Cheftrainer Branimir Saranec einige taktische Varianten zu testen. Für den Landesligisten war es das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Entsprechend entspannt war der neue Mann an der Seitenlinie auch. „Ich bin sehr zufrieden. Es war unser erstes Spiel mit vielen neuen Spielern und auch einem neuen Spielsystem“, so Saranec. Die Fans des SV 08 Laufenburg – viele waren es auf Grund der Hitze und zahlreichen Parallelveranstaltungen nicht – erhielten einen Vorgeschmack darauf, was sie in der kommenden Landesliga-Saison erwarten können.

Ballbesitz und Ballsicherheit lautet das Credo des neuen Cheftrainers. Um dies zu bewerkstelligen, will der Kroate die Spieler auf den Positionen rotieren lassen. „Die ersten 45 Minuten hat das auch sehr gut geklappt“, so der Übungsleiter nach dem Spiel gegen Efringen. In der zweiten Halbzeit brachte Saranec dann einige Jugend- und Ergänzungsspieler, was den Spielfluss noch etwas hemmte.

Ein munteres Hin und Her gab es dann für die wenig verbliebenen Besucher im Waldstadion in der zweiten Partie zwischen dem FC Auggen und dem FC Singen 04. „Die Temperaturen waren sehr hoch und es war wirklich anstrengend“, lautete die Bilanz des neuen Cheftrainers Marco Schneider. „So nach zehn Minuten haben wir dann ins Spiel gefunden und nach dem Rückstand eine gute Moral gezeigt.“ Am Ende mühte sich Auggen zu einem 3:2-Erfolg über den FC Singen. Vor allem die jungen Talente sorgen bei Schneider für sehr viel Zuversicht, was die neue Saison betrifft.