Fußball Mayer nach Auggen, Sowe zum FVLB

Von Uli Nodler

Lörrach-Brombach/Auggen. Das Stühlerücken zwischen den beiden Verbandsligiste FV Lörrach-Brombach erstreckt sich nun auch auf das Spieler-Personal, nachdem Auggens aktueller Coach Enzo Minardi beim FVLB Ralf Moser beerben wird. Fix ist, dass sich Nils Mayer den Rebland-Kickern anschließt. Im Gegenzu wechselt Ebou Sowe ins Grütt.

Mayer hat bereits Verein und Mitspieler über seinen Wechsel informiert. Sowe, der vor seinem Engagement in Auggen für den SV Weil auflief und in Lörrach wohnt, hat beim FVLB einen Passantrag unterschrieben.

Während Nils Mayer als torhungriger Mittelstürmer in seiner aktiven Zeit für Lörrach-Brombach in der Landes- und Verbandsliga stets Stammspieler war, gilt das für Ebou Sowe in Auggen nicht. Der Flügelmann kam über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus.

Deshalb dürften die FVLB-Verantwortlichen weiterhin die Auggen nach torgefährlichen Stürmern offen halten. Ein Objekt der Begierde ist für sie Sowes Mannschaftskamerad Frederik Wettlin. Der Offensive ist in dieser Saison aus dem Schatten von Torjäger Bastian Bischoff herausgetreten. Wettlin hat bereits zehnmal getroffen. Erfolgreicher war bislang eben nur Bischoff mit aktuell zwölf Toren. Für Nils Mayer wird es also alles andere als einfach, Bischoff, wenn er denn bleibt, von seiner angestammten Position als Mittelstürmer zu verdrängen. Neben Wettlin haben die FVLB-Verantwortlichen auch ein Auge auf Auggens Innenverteidiger Alexander Strazisnki geworfen.