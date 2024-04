Fußball: Meisterparty verschoben

Richtig gefeiert wirdgegen Todtnau

Angesichts von 18 Punkten Vorsprung und einer besseren Tordifferenz von 66 bei noch sechs verbleibenden Spielen ist den Hauingern die Rückkehr in die Bezirksliga aber nur noch in der Theorie zu nehmen. Richtig gefeiert wird dann am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Todtnau, sofern der FCH seine Pflichtaufgabe erfüllt. „Ich habe die Glückwünsche angenommen, weil man ja auch authentisch bleiben möchte. Wir können nur noch in der Theorie eingeholt werden. Aus Respekt vor unserer Konkurrenz und vor allem dem SV Eichsel gegenüber gebietet es sich erst offiziell zu feiern, wenn es auch fix ist“, erklärt Fahr.

Gegen Kellerkind Maulburg geriet der Spitzenreiter nach einem Treffer von Vedat Erdogan sogar zunächst in Rückstand. Der Gastgeber blieb in der Folge aber ruhig und drehte die Partie binnen einer Minute kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Tobias Keller und Aaron Vogt. Nach etwa einer Stunde Spielzeit stellte Hauingen - wieder per Doppelschlag - auf 4:1. Die Messe war gelesen.