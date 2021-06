Fußball Mit neuem Schwung aus dem Lockdown

Die neue Mannschaft hinter der Mannschaft will die Rückkehr aus dem Corona-Lockdown nutzen, um mit viel Schwung neue Ideen und Anregungen in die Tat umzusetzen. Der Abteilung soll wieder neues Leben eingehaucht werden. „Das Oberfeld präsentiert sich in neuem Glanz. Das neue Vereinsheim ist ein Schmuckstück, die Infrastruktur ist klasse. Im Nachwuchsbereich sind sämtliche Altersklassen besetzt und die Aktiven haben in der Kreisliga A vorne mitgespielt. Wir bekommen ein gut bestelltes Feld überlassen“, sagt Gsell. „Nun wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir uns hier weiterhin wohl und heimisch fühlen. Wir möchten, dass sich die Mitglieder bei uns gut aufgehoben fühlen, gerne ins Oberfeld kommen und unsere Spieler, ob im Nachwuchs- oder Aktivbereich, voller Elan und Stolz das SVS-Trikot überstreifen“, meint Gsell.

Viele Gespräche haben er und seine Mitstreiter in den vergangenen Wochen geführt. „Wir konnten dabei schon viel mitnehmen, die eine oder andere Idee aufgreifen, Probleme angehen und Pläne schmieden“, so Gsell. Die Jahreshauptversammlung soll am 9. Juli über die Bühne gehen.