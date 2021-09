Fußball Mit Optimismus, ohne Druck

„Wir haben uns reingehauen, aber durch einen individuellen Fehler dann das 1:2 bekommen. Am Ende haben wir aufgemacht und noch das dritte Tor kassiert.“ In der Schlussphase machte sich beim FVLB auch die fehlende Kondition erkennbar. „Das kommt davon, das viele nur unregelmäßig trainieren konnten.“ Hoffnung macht Cascio die Verpflichtung von Astrit Adilovski aus Mazedonien. „Er braucht zwar noch ein bisschen Zeit, aber er wird unserem Offensivspiel ganz bestimmt helfen.“ Noch gesperrt ist Sidi Tindano. Zudem steht hinter dem Einsatz von Yannik Behringer ein Fragezeichen. Ihn plagen Leistenprobleme. Nichtsdestotrotz zeigt sich Cascio optimistisch: „Wir können gegen Schönau auf jeden Fall etwas mitnehmen.“

Auswärts bisher leer ausgegangen

Der Gast aus dem Oberen Wiesental ist anders als der FVLB gut in die neue Runde gestartet. Alle drei Heimspiele haben die Schönauer für sich entscheiden können. Damit liegt der FCS auf Rang fünf. Auswärts kassierte die Elf von Trainer Christian Lais allerdings zwei Niederlagen. Nun soll auch auf des Gegners Platz Zählbares her. „Wir waren nah dran an Auswärtspunkten. Es fehlt also nicht viel. Daher bin ich mir sicher, dass wir uns auch auswärts bald belohnen werden“, so Lais.

Philipp Georg stand am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten. Neben dem 22-Jährigen verfügt Schönau mit Tobias Steinebrunner und Christian Held auch noch über zwei weitere Torhüter. Lais macht sich aktuell aber noch keine Gedanken über die Torwartfrage.

„Das steht bei uns gerade nicht im Vordergrund. Wir werden das aber in aller Ruhe betrachten, und uns dann zu gegebener Zeit entscheiden“, erklärt Lais und macht deutlich: „Wir verstehen uns alle so gut, dass egal, was kommen wird, das keinen Bruch in der Mannschaft zur Folge haben wird.“

Noch kann Lais nicht aus dem Vollen schöpfen. Einige Spieler weilen noch im Urlaub oder sind verletzt.