Fußball Mit Wittlingen muss gerechnet werden

Doch der Bruder des Trainers holte das Versäumte nach wenigen gespielten Sekunden in der zweiten Halbzeit nach. Nach einem feinen Zuspiel des Neuen Manuel Gruber überlobbte Dario Muto Tiengens Keeper Luis Francis Gnädinger zum 2:1. In der Folgezeit wehrte sich der FC Tiengen nicht mehr gegen das Pokal-Aus, kassierten in der 75. Minute sogar das dritte Wittlinger Tor. Wieder war Richard Geyland der Torschütze.

Coach Muto traut seinerMannschaft eine Menge zu

„Heute hat die Mannschaft die guten Leistungen in der Vorbereitung bestätigt, obwohl mit Felix Klein, Felix Eckenstein, Benedikt Schneider und Luigi Squillace nach seinem Kreuzbandriss im Trainingslager vier wichtige Spieler gefehlt haben“, sagte ein zufriedener Coach Fabio Muto nach der Pokal-Partie. Der FCW-Trainer traut seinem Team in der anstehenden Bezirksliga-Saison eine Menge zu: „Wir haben die Qualität, um in der Endabrechnung einen Platz zwischen drei und fünf zu belegen.“