Fußball: Müssen kühlen Kopf bewahren

Siegin sorgt auf demPlatz für Furore

Auf dem Platz für Furore sorgte gleich zum Einstieg mal wieder Tim Siegin, er steht nach seinem Doppelpack in Wittlingen nun bei 22 Saisontoren. Den Fokus auf das Wesentliche scheint der 27-Jährige offenbar nicht zu verlieren, auch wenn immer mal wieder Anfragen - unter anderem vom FV Lörrach-Brombach oder SV Weil - kommen. „Tim ist sowohl regional als auch überregional ein sehr begehrter Spieler. Aber er weiß, was er auch an uns hat“, erklärt Schillinger. „Wir sind sehr froh, ihn in unseren Reihen zu haben. Wir geben ihm das Gefühl auch zurück. Es passt ganz gut, so wie es jetzt ist.“