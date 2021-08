Fußball Muharemovickommt vomSV Muttenz

Trainer Erkan Aktas freut sich über den Neuzugang, der als Jugendspieler beim FC Concordia Basel ausgebildet wurde. Von dort erfolgte in der Spielzeit 2016/17 erstmals der Wechsel zum FVLB in die damalige U17.

Vom Grütt wechselte der in Basel geborene Spieler in die U17 des SC Freiburg und danach in die U18 des FC Zürich. Ein weiterer fußballerischer Schritt erfolgte 2019 mit dem Wechsel zum SC Paderborn, wo Muharemovic zunächst in der U19 in der Junioren-Bundesliga-West (zwölf Spiele) und später in der zweiten Aktivmannschaft in der Oberliga Westfalen zum Einsatz (13 Spiele) kam. Danach kehrte er in die Schweiz zurück und spielte zuletzt beim SV Muttenz.