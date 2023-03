Fußball „Muss auch im Ehrenamt flexibel sein“

Seit 2011 führt Uwe Sütterlin den Fußballbezirk Hochrhein. Der Bezirkstag 2023 am Samstag in der Sabine-Spitz-Halle in Murg-Niederhof wird sein letzter als Bezirksvorsitzender sein. Dann gibt er das Ruder in jüngere Hände ab.