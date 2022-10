Fußball Neues Spiel, neues Glück

Die Leistung auf dem Rasen stimmt beim FVLB – zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. „Ich glaube schon, dass sich die guten Leistungen irgendwann auszahlen.“ Doch in den letzten Spielen war dem nicht so. Aus den letzten fünf Spielen holten die Lerchenstädter nur einen Sieg, aber zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Elzach-Yach dagegen hat eine Bilanz von fünf Siegen in Folge vorzuweisen.

„Ich glaube, jetzt anzufangen und schlecht zu spielen hat nur wenig Aussichten auf Erfolg“, scherzt Di Domenico. Für den Trainer und seinen Stab kann es daher nur heißen, das Selbstvertrauen seiner Spieler zu stärken. „In den letzten sieben Minuten hatten wir Angst, das Spiel zu verlieren, und haben dann auch so gespielt.“ Gerade die letzten zehn Minuten haben anschaulich dargestellt, mit welchem Selbstvertrauen eine Mannschaft spielt, die gerade einen Lauf hat, und wie ein Team agiert, das sportlich angeschlagen ist.

Mit den Sportfreunden haben die FVLB-Kicker prompt wieder einen Gegner aus der erstgenannten Kategorie vor der Brust. „Wir müssen den Kopf zum Wochenende wieder frei bekommen. Die Jungs müssen unbeschwert, mutig und mit Freude an das Spiel herangehen. Dann bin ich eigentlich auch optimistisch.“

Von der derzeitigen Siegesserie der SF Elzach-Yach will sich Di Domenico nicht einschüchtern lassen. „Wir sind eigentlich immer nahezu auf Augenhöhe mit dem Gegner. Wir haben schon das Bewusstsein, dass wir jeden Gegner auch schlagen können.“ Dabei fordert der Trainer von seinen Spielern den Mut, die richtigen Entscheidungen auf dem Rasen zu treffen. „Ich sehe uns in der Lage, in Elzach zu gewinnen.“