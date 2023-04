Fußball Nicht nachlassen!

Die Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Der Heimsieg gegen die Bahlinger Zweite wäre für Coach Thorsten Szesniak und seine Jungs ein großer Schritt in Richtung Ligaverbleib. „Sie wissen um die Wichtigkeit des Spiels und werden am Sonntag an ihre Grenzen gehen, um die Punkte zu holen.“ Davon ist der FVLB-Trainer felsenfest überzeugt. Personell sieht es auch richtig prima aus. Der Kader ist nahezu komplett. Und Richard Lorenz, der in Linx aus beruflichen Gründen fehlte, ist wieder dabei.

Den Sprung in den Kader könnte auch der eine oder andere U19-Spieler wieder schaffen. In Linx sorgte ja Niels Kiertzeck für das einzige Tor. Er und weitere A-Junioren haben in dieser Woche bei der „Ersten“ mittrainiert. „Ob nun wieder der eine oder andere mitwirkt, wird sich zeigen.“ Da will sich Szesniak nicht in die Karten schauen lassen.

Ist wieder ein A-Juniorenspieler dabei?

Der Kampf um den Titel und damit der Aufstieg in die Oberliga dürfte wohl entschieden sein. Tabellenführer Teningen, die positive Überraschung der Saison, hat vor dem aktuellen Spieltag sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten Lahr. Für Platz zwei kommen aber neben Lahr auch noch Denzlingen, Pfullendorf, Kuppenheim, Linx und Singen in Frage, weil den Zweiten vom Siebten nur vier Zähler trennen.