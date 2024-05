Torhüter spielt mit einerabgerissenen Sehne

Und so können die Hausener durchaus beruhigt am Samstag, 16 Uhr, in ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den SV Schopfheim, die seit Anfang April nur einmal gewonnen haben, gehen. Bemerkenswert beim Sieg in Tegernau am vergangenen Wochenende war die Leistung von Torhüter Manuel Ruch, der sich schon in der Anfangsphase bei einer Parade eine Sehne im Finger gerissen hat. Für ihn ist die Saison zu Ende. Trotz der Verletzung spielte der 28-Jährige durch. Hilfe bekam er auch von Schiedsrichter Ralf Brombacher, der Ruchs Finger mit Tape stärkte. Mit Jonas Fitzke und Robin Kraus stehen Brunner zwei Alternativen zur Verfügung, offen ist noch, wer im Derby zwischen die Pfosten darf.

Natürlich geht der Blick zwei Spieltage vor dem Saisonende verstärkt auf den Abstiegskampf. Besonders zittern müssen noch Lörrach-Brombach II, Maulburg, Karsau und Kleines Wiesental. Todtnau steht bereits als Absteiger fest. In Karsau steht das direkte Duell gegen den FVLB II an, Maulburg war bereits am Freitagabend zuhause gegen den SV Weil II unterwegs (Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht zu Ende). Eine Sensation benötigen die Kleinwiesentäler, die beim Meister in Hauingen zu Gast sind.

Die weiteren Partien: SV Eichsel - FC Wallbach (Sa.; 15 Uhr); SV Todtnau - TuS Efringen-Kirchen II (Sa.; 19.30 Uhr).