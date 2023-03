Fußball Null-Achter noch nicht im Soll

Mit dem Ergebnis im Bezirksduell beim kampfstarken FC Zell, vor allem aber auch mit dem Spiel der Null-Achter in der ersten Halbzeit konnte man am vergangenen Sonntag nicht zufrieden sein. Man hatte sich einen Sieg erhofft, am Ende mussten sich Fans und Team mit einem Unentschieden begnügen, mit dem sich die Mannschaft in der Tabelle aber immerhin noch um einen Platz verbessern konnte.

Abgesehen davon, dass Coach Michael Hagmann kurzfristig noch auf die erkrankten Moritz Hackenberger und Klaudio Lipovsky verzichten musste, sah es personell sehr gut aus. Und auch Benedikt Illmann zeigte nach seiner Einwechslung bereits wieder sehr gute Ansätze, sorgte für Torgefahr und war sogar an dem durch Bujar Halili erzielten Führungstreffer beteiligt.