Fußball Ohne zehn Stammspieler

In den ersten 45 Minuten war es dann auch ein Duell auf Augenhöhe. Kevin Weiss (28.) glich die frühe Führung der Erzinger durch Sandro D’Accurso (12.) aus. Ein erster Genickschlag für den Gast aus den Wiesental war dann quasi mit dem Halbzeitpfiff die erneute Erzinger Führung. Der zweite Dämpfer folgte mit dem Erzinger 3:1 in der 53. Minute. Saban Ljimani jagte die Kugel in den Winkel. Und mit dem 4:1 in Minute 57 war die Messe endgültig zu Gunsten des FC Erzingen gelesen. „Natürlich hatten wir schon ein bisschen Glück, dass die Zeller mit so großen personellen Problemen angereist sind. Aber dessen ungeachtet beeindruckte mich die Effizienz meiner Mannschaft. Und dann hätte es für Zell noch böse enden können, wenn wir in der Schlussphase unsere Chancen konsequenter genutzt hätten“, betonte FCE-Cheftrainer Klaus Gallmann. Immerhin gelang dem FC Zell noch in der Schlussminute ein zweiter Treffer. Kevin Weiss verwandelte einen Foulelfmeter.