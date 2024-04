Fußball: Ossi Michl sollte Recht behalten

Buchs Trainer Pietzkelässt Dampf ab

Erst nach dem Schlusspfiff ließ Buchs Trainer Daniel Pietzke in Richtung Gegner richtig Dampf ab: „Der Druck, der in dieser Woche da war, und was hier dann in einer asozialen Art und Weise medial aufgebaut worden ist, ist für mich im Amateurfußball ohne Worte. Es gab keine Begrüßung als wir hier reingekommen sind. Du kommst dir vor, wie der letzte Mensch, als ob du jemanden umgebracht hättest“.

Lange Zeit sah es so aus, als würden die Bucher mit ihrer Defensivtaktik Erfolg haben. Doch in der Schlussphase drehten die Gastgeber mit einem Doppelschlag die Partie und gewannen am Ende völlig verdient mit 2:1.