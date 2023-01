Fußball Packendes Finale in der Wintersbuckhalle

Der FC Hauingen II und die SG FC Wehr-Brennet I hatten fast keine Spiele in ihren Gruppen verloren und landeten so mit Wehr-Brennet II und der SG Grenzach-Wyhlen in der Finalrunde. Das erste Halbfinale bestritten die Wehrer unter sich. Wehr-Brennet I behauptete sich gegen ihre zweite Mannschaft mit 6:2 und zog verdient ins Finale ein. Die SG Grenzach-Wyhlen musste gegen Hauingen II in der Vorschlussrunde antreten. Die Hauinger ließen der Mannschaft aus Grenzach-Wyhlen jedoch keine Chance, gewannen klar mit 4:0. Somit bestand das Finale aus der Sportgemeinschaft Wehr-Brennet I gegen Hauingen II.

Obwohl Hauingen 2:4 zurück lag, sind sie am Ende doch noch herangekommen und erzielten den Ausgleich zum 4:4. Also ging es ins Neun-Meter-Schießen, das die Wehrer für sich entschieden und somit den Wanderpokal des FV Tumringen bis zum nächsten Jahr in Wehr-Brennet behalten dürfen.