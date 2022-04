Fußball Primus Binzen siegt weiter

Binzen musste derweil unter anderem auf Nils Mayer und Ben Nickel verzichten. Bei Mayer ist die alte Verletzung im Oberschenkel wieder aufgebrochen. „Der Sieg für uns war schwer erkämpft. Beide Mannschaften hatten starke Abwehrreihen“, betont Binzens Cheftrainer Karl-Frieder Sütterlin. Für sein Gegenüber Fahr wäre ein Remis durchaus das gerechte Ergebnis gewesen. „Wir hätten dazu aber auch unsere Torchancen nutzen müssen. Binzen hat das eben besser gemacht. Dennoch muss ich meiner Mannschaft ein dickes Lob aussprechen. Sie hat eine hervorragende taktische Disziplin an den Tag gelegt und alles rausgehauen, was möglich war.“

Nach Spielschluss tauschten sich beide Mannschaften auch noch bei dem einen oder anderen Kaltgetränk aus. „Normalerweise ist das nichts Besonderes, aber in Anbetracht der Vorgeschichte verdeutlicht das, dass das Verhältnis untereinander absolut in Ordnung ist und die Geschichte mit dem abgebrochenen Pokalspiel erledigt ist“, erklärt Fahr.

Nach dem 1:5 beim SV Weil II kassierte der FSV Rheinfelden II nun erneut einen Rückschlag auf des Gegners Platz. Die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Rueb verlor beim FC Hausen mit 0:3. Vier Punkte beträgt nun der Rückstand auf Binzen, bei zwei Spielen mehr. „Der Fokus liegt bei uns unabhängig von diesem Spiel auf dem zweiten Platz. Wir können im Moment allerdings nicht vom Aufstieg sprechen. Personell sieht es gerade nicht so gut aus“, lässt Rueb wissen, der nach einem Muskelfaseriss in dieser Woche wieder ins Training einsteigt. Allerdings muss der 34-Jährige erst einmal auf Dustin Volkmann und Djemal Smailji verzichten. Während Volkmann Gelb-Rot sah, bekam Smailji von Schiedsrichter Nicolas Preinl glatt Rot. In Hausen fiel den Rheinfeldern herzlich wenig ein. Die Niederlage ging somit auch völlig in Ordnung. Zu allem Überfluss verletzte sich bereits in der ersten Hälfte auch noch Torjäger Shkelzen Shabani.

Weiter auf Punkte wartet in diesem Jahr der FV Degerfelden. Das Schlusslicht ging am Sonntagmorgen beim FC Wittlingen II mit 2:8 unter. In der letzten Viertelstunde brach die Petretta-Elf komplett auseinander, kassierte vier Gegentreffer. Degerfelden hat nun mit 90 Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga. Anders sieht die Lage inzwischen beim FC Steinen-Höllstein aus. Mit 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen ist der Traditionsverein gerade so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Nach dem 5:0-Heimsieg gegen den SV Liel-Niedereggenen dürfte Steinen mit 28 Punkten aus dem Gröbsten heraus sein.