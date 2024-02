Fußball: Primus will Lauf mitnehmen

Auch die Bad Bellinger waren am vergangenen Wochenende noch nicht wieder in der Liga im Einsatz, duellierten sich stattdessen in einem Freundschaftsspiel mit dem SC Reute (Bezirksliga Freiburg), das 2:3 verloren ging. Die Niederlage fällt allerdings nicht so sehr ins Gewicht. Mit der Vorbereitung, in der auch ein Trainingslager in Bad Bellingen inklusive der Teilnahme am Wintercup des TuS Efringen-Kirchen auf dem Plan stand, war der Spitzenreiter insgesamt durchaus einverstanden. „Die Lage ist positiv. Wir wollen unseren Lauf nun gerne mitnehmen“, betont VfR-Sportchef Kai Schillinger.