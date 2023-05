Fußball Problemloser Kantersieg im Nonnenholz

Vor den letzten drei Spieltagen haben die Blauen weiterhin vier Punkte Rückstand auf den Zweiten FV Herbolzheim, der sein Heimspiel gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen mit 3:2 gewann. Aktuell bessere Karten als Weil und damit einen Platz in der Verbandsliga-Aufstiegsrunde hat der FC Wolfenweiler-Schallstadt. Die Fußballer aus der Doppelgemeinde setzten sich bei der bereits als Absteiger feststehenden Spvgg. Untermünstertal klar mit 4:1 durch und haben aktuell lediglich einen Zähler Rückstand auf Herbolzheim. Beide Mannschaften können auch noch auf den Titel hoffen.

Die Partie im Städtischen Stadion der Stadt Weil am Rhein begann zäh. Beide Mannschaften leisteten sich in der Vorwärtsbewegung viele Abspielfehler. Doch nach einer Viertelstunde setzte sich die deutlich höhere Qualität der Grenzstädter durch. Die gipfelte dann auch im Führungstreffer. Nach einem feinen Pass von Ridje Sprich überwand Sergio Cammerano den Kirchzartener Keeper Sergio Cammerano in der 19. Minute mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck.