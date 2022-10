Fußball Punkte kommen häppchenweise

Fußball wurde davor von den beiden Oberliga-Absteigern auch gespielt. Es war allerdings nicht gerade Feinkost, die im Grütt dargeboten wurde. Trotzdem war man auf Seiten des Heimvereins durchaus froh, dass man einen weiteren Punkt nach Hause geholt hatte.

„Ich bin froh, dass wir 0:0 gespielt haben. Hintenraus haben sie auf zwei Spitzen umgestellt. Das war dann schon etwas gefährlich“, so Di Domenic über den Punktgewinn. Nicht immer fanden er und seine Spieler ein probates Mittel gegen die taktische Umstellung der Gäste.

Gerade in der Schlussphase hatten die Linxer ein optisches und spielerisches Übergewicht, aus dem sich die Grütt-Kicker nicht zu lösen vermochten. „Von meinem Eindruck her, hätte das durchaus auch kippen können. Mit einem Punkt haben wir nichts geklaut, aber zum Überbrücken war er einfach noch mal wichtig“, so der Lörracher Cheftrainer.

Denn gerade was das Personal betrifft, hatte Di Domenico vor dem Spiel doch noch ein paar Probleme zu bewältigen. Dass Julian Rümmele und Johannes Binkert ausfallen würden, war bekannt. Dass dann aber mit Lamin Colley auch der dritte Mittelfeldmotor ausfiel, war zu viel des Guten. Denn so fehlte es gegen teilweise extrem hoch stehende Gäste an der kreativen Lösung. Aber auch der lange Ball wollte nicht kommen. Während die Abwehr nach Angaben des Trainers mittlerweile „State of the art“ ist, hat es im Offensivbestreben hier und da dann doch gefehlt. „Wir reißen vorne keine Tore auf, sind aber hinten auch keine Schießbude, was man am Torverhältnis sieht.“