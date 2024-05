Angesichts des klaren Vorsprungs ließen es die Blauen im zweiten Abschnitt etwas gemächlicher angehen, und Coach Andreas Schepperle war in manchen Szenen mit der Performance seiner Mannschaft nicht immer zufrieden. So beim Herbolzheimer Ehrentreffer in der 76. Minute. Doch am Ende wurde es dann noch deutlich. In der 89. Minute erhöhte Maximilian Maier auf 4:1, und 60 Sekunden später besorgte Radulovic mit seinem dritten Streich an diesem Tag den Endstand. Der SV Weil hat sich in der Rückrunde bei seinen Anhängern viele Sympathien zurückgewonnen und allen deutlich vor Augen geführt, zu was er fähig ist, wenn die Mannschaft komplett fit ist. Das muss doch bei allen Laune machen.