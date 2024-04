In der 98. Minute herzten alle Zeller Aaron Reiß. Der Flügelmann besorgte in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich. Nach einem langen Pass überlobbte Reiß zunächst Stegens Torhüter Christoph Löffler. Die Kugel prallte gegen die Latte. Doch Reiß ging nach und köpfte den Ball ins leere Tor. „Wir haben in dieser Partie immer an uns geglaubt. Der Lohn dafür war der späte Ausgleich“, lobte Trainer Michi Schwald sein Team.