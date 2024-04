Fußball: Riesige Vorfreude in Hauingen

„Die Vorfreude auf Samstag ist schon sehr deutlich zu spüren. Nicht nur bei mir, sondern im kompletten Team und auch im kompletten Umfeld des FC Hauingen“, macht Trainer Mick Fahr deutlich, der vor seinem bislang größten Erfolg als Trainer steht. „Nervös bin ich aber nicht wirklich. Vielmehr herrscht eine riesige Vorfreude. Nach so vielen Jahren, in denen man als Trainer mit dem FC Hauingen gerade zu Beginn auch mal schlechtere Phasen durchstehen musste, ist es nun schon cool, so kurz vor so einem tollen Erfolg für die Jungs und den Verein zu stehen.“

Seit 2017 hat Fahr nun schon das Zepter der ersten Hauinger Mannschaft in der Hand. Kontinuierlich entwickelte sich der Lörracher Ortsteil-Klub zu einem Spitzenteam der Kreisliga A. Schon in der vergangenen Saison hätte der FCH den Aufstieg verdient gehabt. Noch besser war seinerzeit aber der TuS Lörrach-Stetten, sodass man in einer hart umkämpften Relegation letztlich knapp am SV BW Murg scheiterte.