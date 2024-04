Fußball: Rueb hört als Trainer auf

RHEINFELDEN. Vordergründig aus beruflichen Gründen wird der 37-Jährige zum Saisonende sein Traineramt niederlegen. Rueb hatte die „Zweite“ im Sommer 2020 übernommen und dabei oftmals auch als Spielertrainer fungiert. In dieser Saison kam der Routinier aufgrund eines Kreuzbandrisses noch nicht selbst zum Einsatz, zuletzt hatte er aus Zeitgründen auch als Trainer gefehlt. Keine einfache Situation für die Mannschaft, die sechs Spieltage vor dem Saisonende noch um den Klassenerhalt in der Kreisliga A-West kämpft. Beim FC Wallbach (1:1) nahm sie zumindest in der Nachspielzeit noch einen Zähler mit nach Hause.