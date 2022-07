Fußball Sang- und klanglos gescheitert

Von Michael Hundt

Teningen.. Sonntagmorgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Um elf Uhr sieht das schon anders aus. Mittags um 13 Uhr noch viel mehr. Nur wenige Unterstützer hatte der FV Lörrach-Brombach beim Pokalspiel in Teningen. Das war vielleicht auch gut so, denn diejenigen, die sich auf den Weg in Richtung Kaiserstuhl gemacht hatten, sprachen nach dem Spiel von einem Déjà-Vu-Erlebnis. Denn vor zwei Jahren waren die Lerchenstädter an gleicher Stelle, in der gleichen Pokalrunde aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Damals hatten die Lörracher aber immerhin noch drei Tore erzielt.