Fußball „Schnauze halten, weiterarbeiten“

Basel (mib). Der Rheinfelder war nach einem Kopfball regungslos auf dem Rasen des „Joggeli“ liegen geblieben. Der 23-jährige Außenverteidiger wurde lange auf dem Rasen behandelt und schließlich mit einer Spezialbahre in die Uni-Klink gebracht (wir berichteten).

Die Diagnose: Eine Erschütterung des Rückenmarks. Bis zu dieser guten Nachricht war es jedoch ein Hoffen und Bangen. Petretta: „Noch im Unispital konnte ich die Beine nicht bewegen, das legte sich erst nach drei Stunden. Ich musste klingeln, um auf die Toilette zu können. Und ich musste warten, bis ich zu all den Scans kam, die man mit mir machte.“ In der Nacht dann etwas aufatmen.­ „Ich konnte nicht schlafen. Und da erhielt ich dann einen ersten Bescheid, dass mit der Wirbelsäule alles in Ordnung ist. Zudem kehrte das Gefühl in die Beine zurück.“

Petretta erinnert sich an die Szene noch ganz genau: „Ich gehe unbedrängt zum Kopfball, erwische die Kugel. Dann ist da ein Schmerz im Nacken, ich gehe zu Boden. Und dann kribbeln die Beine, bis ich sie schließlich gar nicht mehr spüre. Es folgen die Hände, die Arme, die ich auch nicht mehr bewegen kann. Ich bin zwar immer ansprechbar, gebe Auskunft. Aber in mir ist zunächst vor allem einmal Panik. Deshalb weiß ich auch nicht mehr so viel von den Minuten, als ich auf dem Rasen gelegen bin.“

Drei Nächte im Krankenhaus verbracht

Drei Nächte verbrachte der 23-jährige Deutsch-Italiener im Krankenhaus und ist nun seit Januar wieder beschwerdefrei. Gegen den FC Zürich (1:4) am Samstag stand Petretta auf dem Platz. „Ich bin wirklich froh, dass ich schon wieder mittun kann. Denn als das damals passiert war, hatte ich keine Ahnung, wie schlimm oder glimpflich es verlaufen ist.“

Den Kopfball hat er sich in der Zwischenzeit schon einige Male angeschaut. „Ich wüsste nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich finde nichts. Ich bin unbedrängt, ich treffe den Ball perfekt. Ich mache keine ungewohnte seitliche Bewegung, nichts. Ich kann mir echt nicht erklären, wie das passieren konnte“, lässt Petretta die BaZ wissen.

Inzwischen könne er auch problemlos wieder ins Kopfballduell gehen. Das war in den ersten Trainingseinheiten nach seiner Rückkehr doch noch anders. „Da begleiteten mich die Gedanken an meinen Vorfall ständig. Und beim allerersten Kopfball bin ich etwas ausgewichen, habe zurückgezuckt“, erklärt der Rheinfelder.