Fußball Schönau hat noch Rechnung offen

SG Mettingen/Krenkingen (7.) - TuS Efringen-Kirchen (11.); So.; 15 Uhr: Als eine von zwei Mannschaften hat der TuS Efringen-Kirchen auswärts noch immer keine Punkte geholt. Im Rebland hofft man nun nach dem erneuten Heimsieg auch auswärts auf Zählbares. „Bei uns kommt es immer auf das Personal drauf an. Es ist schwer zu sagen, woran das letztlich liegt, dass wir zuhause und bei den Auswärtsspielen so unterschiedlich punkten“, sagt TuS-Trainer Patrick Bösch. „Wir wagen jetzt aber natürlich einen neuen Anlauf und wollen drei Punkte holen.“ Bösch kann am Sonntag wieder auf Kapitän Stefan Hilpuesch setzen, der vor Wochenfrist noch fehlte, da er beim 1:4 in Waldshut eine Platzwunde erlitten hatte.

VfB Waldshut (2.) - SG FC Wehr-Brennet (8.); Sa.; 17.30 Uhr: Schon wieder gab die SG FC Wehr-Brennet in der Schlussphase Punkte ab. Gegen den SV Jestetten stand es bis in die dritte Minute der Nachspielzeit 2:1, dann traf Routinier Pascale Moog zum Last-Minute-Ausgleich. SG-Coach Urs Keser geht nun aber nicht davon aus, dass es seine Spieler mit einem Kopfproblem zu tun bekommen werden: „Wir sind stabil und bringen gute Leistungen“, macht Keser deutlich. „Das ist uns jetzt schon ein paar Mal hintereinander gelungen - und das in Abwesenheit von einer kompletten Mannschaft. Das Durchschnittsalter gegen Jestetten lag bei 23 Jahren.“ Keser habe „Spaß der Mannschaft zuzuschauen, wie sie sich entwickelt und auch mit Rückschlägen umgeht“.