Fußball Schönspielerei war gestern

Lörrach (fas). Zehn Spieltage hielt die Serie: Am vergangenen Wochenende erwischte es dann auch den Bezirksliga-Spitzenreiter FC Schönau. Die erste Saisonniederlage war perfekt. Lediglich der SV Jestetten hat noch keine einzige Pleite auf seinem Konto stehen.

FC Schönau (1.) - SV Buch (9.); Sa.; 17.30 Uhr: Vor Wochenfrist in Wehr erreichte kein Spieler des FCS Normalform. Doch solche Tage gibt es. Für die Mannschaft und den Trainer war das kein Beinbruch. „Wir wollen wieder gewinnen und besseren Fußball spielen als in Wehr“, macht FCS-Trainer Heiko Günther deutlich. Tim Behringer und Matthias Steine­brunner sind wieder einsatzbereit.

FC Zell (3.) - SV Laufenburg (11.); So.; 15 Uhr: Das Heimteam hat den Sprung auf Platz zwei verpasst. In Buch setzte es die zweite Saisonniederlage. „Wir müssen uns wieder steigern und an die letzten Heimauftritte anknüpfen“, betont FCZ-Trainer Michael Schwald. Das Duell gegen den Mitaufsteiger sorgt für reichlich Spannung. Die Gäste hinken den eigenen Erwartungen hinterher. Der Zug nach ganz vorne scheint schon früh in der Saison abgefahren. Schwald warnt: „Der SV Laufenburg ist mit Vorsicht zu genießen. Die werden zu uns kommen, um drei Punkte zu holen.“ Der Einsatz von Ralf Kiefer ist noch fraglich.

VfR Bad Bellingen (6.) - FC Erzingen (8.); Sa.; 16 Uhr: Die Markgräfler sind wohl endgültig in dieser Spielzeit angekommen. In Laufenburg agierte die Gottschling-Elf spielfreudig. Auch in der Tabelle zeigt der Weg in die richtige Richtung. „Mit einem Sieg können wir weiter nach oben klettern“, erklärt VfR-Übungsleiter Werner Gottschling, der auf Mittelfeld-Regisseur Christian Ophoven verzichten muss. Aus den vergangenen vier Begegnungen sammelte Bad Bellingen zehn Zähler. „Wir müssen dennoch konzentriert weiter arbeiten.“

Bosporus FC Friedlingen (15.) - FC Wittlingen (12.); So.; 15 Uhr: Der Aufsteiger aus der Grenzstadt ist zum Siegen verdammt. „Mich interessiert nicht mehr, ob wir schön spielen. Nun brauchen wir dringend Punkte“, fordert BFCF-Trainer Faik Zikolli. Ersatzgeschwächt reiste sein Team nach Erzingen. „Samstags sieht es bei uns personell eher schlecht aus. Viele Jungs arbeiten ja im Einzelhandel.“ Da kommt es gerade recht, dass die kommende Partie wieder an einem Sonntag stattfindet. Mohamad Kassem (Muskelbündelriss) und Burhan Cagin (Kreuzbandriss) stehen erst einmal nicht zur Verfügung.

Die Kandertäler feierten zuletzt den zweiten Sieg in Folge. Der Anschluss an das Tabellenmittelfeld wurde hergestellt. In Friedlingen erwartet Trainer Tiziano Di Domenico ein emotionales Duell. Den Gegner schätzt der ehemalige Trainer des SV Weil II besser als seinen aktuellen Tabellenplatz ein. „Fußballerisch sind die Jungs stark. Wir müssen höllisch aufpassen.“ Martin Schäffler kehrt zurück ins Team.

TuS Efringen-Kirchen (13.) - FC Wehr (10.); So.; 15 Uhr: TuS-Cheftrainer Thomas Hauser hat nun eine Option mehr. In den kommenden Wochen wird Jens Vogtsberger in der Innenverteidigung auflaufen. Der 29-jährige ist sonst als Spielertrainer in der zweiten Mannschaft tätig. „Er bringt Sicherheit in unser Spiel. Endlich haben wir mal wieder einen, der in der Abwehr redet und viel organisiert“, informiert Hauser. Auch Sommer-Neuzugang David Asal hat sich in die Viererkette gespielt. In der Offensive klappte es in Geißlingen prächtig. Michael Flad und Jochen Bürgin überzeugten. „Sie sind variabel einsetzbar.“ Daniel Schäuble und Simon Diodene fehlen.